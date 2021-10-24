اشتباكات في هرات و”طالبان” تصدر توضيحاً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن اشتباكات عنيفة اندلعت في مدينة هرات شمال غربي البلاد.

وأكدت وكالة “آماج نيوز” اليوم الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مواجهات ضارية تتواصل منذ عدة ساعات في الدائرة الـ15 من المدينة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها حركة “طالبان”، قاري سعيد خوستي، على حسابه في “تويتر” أن القتال احتدم مع ثلاثة مجرمين متورطين في عمليات خطف كبيرة تحصنوا داخل عمارة سكنية في الدائرة التاسعة من المدينة، مضيفا أن القوات الخاصة طوقت العمارة وتمكنت من تصفية هؤلاء.

ونشرت “آماج نيوز” مقطع فيديو يوثق دوي إطلاق الرصاص في المدينة، ولقطات أخرى تظهر إطلاق النار وسط شارع، ولم يتضح ما إذا كان هذا الفيديو التقط في هرات.