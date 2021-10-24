المعارضة التركية تعلق على قرار أردوغان طرد سفراء 10 دول من أنقرة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري

علق كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري، على قرار الرئيس، رجب طيب أردوغان، طرد سفراء 10 دول، من بينهم سفراء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.

ونقلت صحيفة “زمان” المعارضة عن كمال كيليتشدار أوغلو، قوله إن “أردوغان يختلق مؤامرات خارجية لتبرير وضع الاقتصاد الحالي”.

وأضاف كيليتشدار أوغلو: “الشخص الذي جر البلاد إلى الهاوية، أمر بإعلان 10 سفراء غير مرغوب فيهم هذه المرة”، لافتا إلى أن “سبب هذه الإجراءات ليس حماية المصالح الوطنية، ولكن لخلق أسباب مصطنعة للاقتصاد الذي دمره”.

وطالب كيليتشدار أوغلو، الرئيس أردوغان بـ”النظر إلى طاولات طعام الأتراك ومعاناتهم من الغلاء والاقتصاد الذي دمره”.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا أنه أصدر تعليمات لوزير خارجيته باتخاذ إجراءات فورية لضمان إعلان هؤلاء السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب فيهم في تركيا.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وفنلندا، دعت في بيان مشترك الاثنين الماضي إلى الإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالا، معتبرة أن “استمرار احتجازه يثير الشكوك حول الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا”.

وتتهم السلطات التركية كافالا بـ”السعي إلى زعزعة استقرار البلاد”، حيث سيمثل مجددا أمام المحكمة في 26 نوفمبر المقبل.