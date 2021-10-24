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التشكيلة الرسمية لبرشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الارض

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-10-24 | 15:00

التشكيلة الرسمية لبرشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الارض

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أعلن كل من مدرب نادي رونالد كومان و مدرب نادي كارلو أنشيلوتي عن التشكيلة الرسمية لمواجهة الناديين في عاشر جولات الليجا والتي ستقام على ملعب الكامب نو.
وقد تآلفت تشكيلة البارسا من " شتيجن ، مينجويزا ، جارسيا ، بيكيه ، البا ، دي يونج ، بوسكيتس ، ديست ، جافي ، فاتي وممفيس ديباي ".

فيما تآلفت تشكيلة النادي الملكي من " كورتوا ، ميليتاو ، الابا ، ميندي ، فاسكيز ،كروس، كاسميرو ، مودريتش ، فينسوس ، رودريجو وكريم بنزيما ".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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