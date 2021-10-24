التشكيلة الرسمية لبرشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الارض

وقد تآلفت تشكيلة البارسا من " شتيجن ، مينجويزا ، جارسيا ، بيكيه ، البا ، دي يونج ، بوسكيتس ، ديست ، جافي ، فاتي وممفيس ديباي ".

فيما تآلفت تشكيلة النادي الملكي من " كورتوا ، ميليتاو ، الابا ، ميندي ، فاسكيز ،كروس، كاسميرو ، مودريتش ، فينسوس ، رودريجو وكريم بنزيما ".

