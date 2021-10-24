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نجم ميلان يتعافى من كورونا

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-10-24 | 14:48

نجم ميلان يتعافى من كورونا

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أعلن نادي ميلان، اليوم الأحد، تعافي أحد لاعبيه البارزين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكان الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير ميلان، أصيب بكورونا خلال التوقف الدولي الأخير، عقب الفوز مع منتخب الديوك بدوري الأمم الأوروبية.

وقال ميلان، في بيان رسمي: "يعلن النادي أن نتيجة اختبارات ثيو هيرنانديز الخاصة بفيروس كورونا جاءت سلبية".


وكان هيرنانديز أحد اللاعبين الـ9 الذين غابوا عن ميلان خلال الفوز على بولونيا، أمس السبت، في الجولة 9 من الممتاز.

ويستعد ميلان بقيادة مديره الفني ستيفانو بيولي لمواجهة تورينو، الثلاثاء المقبل، في الجولة العاشرة من .

يذكر أن الإسباني إبراهيم دياز اللاعب الوحيد المصاب بكورونا في ميلان حتى الآن.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت برصيد 25 نقطة، متفوقًا بنقطة واحدة على نابولي الذي سيلتقي اليوم مع روما.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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