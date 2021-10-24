شكرا لقرائتكم خبر عن نهى زكى عضو التنسيقية مقررة لقانون الموارد الأحيائية بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في سابقة هي الأولى خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، تم إختيار النائبة نهي زكي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقرراً لقانون "تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن إستخداماتها"

وتعتبر النائبه نهى زكي والتي تتقلد منصب أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، هى أول سيدة يتم إختيارها مقرراً بالجلسة العامة لأحد القوانين المطروحة بالمجلس.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلة داخل مجلس الشيوخ بستة عشر عضوًا يمثلوا مختلف الأيديولوجيات السياسية سواء حزبيين أو مستقلين وكذلك منهم المنتخبين والذين حظو على ثقة رئيس الجمهورية بتعيينهم بمجلس الشيوخ.

ويعتبر القانون الجاري مناقشته والذي تم تقديمه من الحكومة من أهم القوانين التي ستعمل على حُسن إدارة هذا المورد الهام والإستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم إستنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامه.