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المملكة السعودية تمدّد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة

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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تمدّد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 24 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الخارجية السعودية  وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة من الدول التي سبق تعليق القدوم منها.

 

وبينت الوزارة أن التمديد تم بشكل آلي حتى تاريخ 25/ 4/ 1443هـ الموافق 30/ 11/ 2021م.

 

وقامت الوزارة بإشعار المستفيدين من التمديد عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، مع إرفاق نموذج التأشيرة الإلكترونية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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