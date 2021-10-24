المملكة السعودية تمدّد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة

محمد الفلاح - الأحد 24 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الخارجية السعودية وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة من الدول التي سبق تعليق القدوم منها.



وبينت الوزارة أن التمديد تم بشكل آلي حتى تاريخ 25/ 4/ 1443هـ الموافق 30/ 11/ 2021م.

وقامت الوزارة بإشعار المستفيدين من التمديد عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، مع إرفاق نموذج التأشيرة الإلكترونية.