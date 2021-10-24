في هذا الموعد.. فتح أبواب الترشح للرئاسة في 3 مدن بليبيا

محمد الفلاح - الأحد 24 أكتوبر 2021

أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، الأحد، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من الشهر المقبل.



وفيما أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأحد بطرابلس، أن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون متاحا حال استكمال الاستعدادات اللوجيستية، أكد أنه سيكون هناك 3 فروع في مدن طرابلس وبنغازي وسبها، لاستقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن المفوضية ستنشر قوائم الناخبين المسجلين حسب المناطق غدا الإثنين، لإتاحة الفرصة لأي طعن محتمل بها، مؤكدًا أن المفوضية ستعمل على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وأوضح رئيس المفوضية، أنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولا في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ثم تتبعها الانتخابات النيابية بعد 30 يوما؛ أي في 23 يناير/كانون الأول الثاني 2022.

وقال السايح، إن مفوضية الانتخابات تنتظر من المجلس الأعلى للقضاء إصدار اللائحة التنفيذية بخصوص لجان الطعون هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تزامن في تقديم طلبات الترشح لمجلسي النواب وللانتخابات الرئاسية.

وأكد السايح، أن المفوضية العليا للانتخابات ستعلن عن نتيجة الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، مشيرًا إلى أنه حال رغب أي طرف في التقدم بشكوى ضد تلك الانتخابات فعليه اللجوء للقضاء الذي سيكون الحكم في تلك الأمور.

وأشار إلى أن المفوضية لا تنظر إلى مجلس النواب على أنه طرف سياسي، وإنما على أنه سلطة تشريعية هي المسؤولة عن إحالة أية قوانين انتخابية إليها، مؤكدًا أن المفوضية ملزمة بوضع هذه القوانين موضع التنفيذ.

وأكد رئيس المفوضية على أنها لا زالت تنتظر تعديلات مجلس النواب الفنية على قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرًا إلى أن الأمر سيحسم خلال الأسبوع الجاري، حتى تنطلق مباشرة عملية الانتخابات.