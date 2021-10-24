شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تمدّد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الخارجية السعودية وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة من الدول التي سبق تعليق القدوم منها.



وبينت الوزارة أن التمديد تم بشكل آلي حتى تاريخ 25/ 4/ 1443هـ الموافق 30/ 11/ 2021م.

وقامت الوزارة بإشعار المستفيدين من التمديد عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، مع إرفاق نموذج التأشيرة الإلكترونية.