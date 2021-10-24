الثلاثاء.. الكويت تجري تدريبا بحريا بالذخيرة الحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الأحد، أن القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية بعد غد الثلاثاء .



وقالت رئاسة الأركان ، في بيان صحفي اليوم إن الرماية التدريبية ستتم في ميدان الرماية البحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر إلى عدم الاقتراب من منطقة التدريب خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.