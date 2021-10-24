عبدالله بن زايد يستقبل نائبة الأمين العام للأمم المتحدة في "إكسبو 2020 دبي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في مقر " إكسبو 2020 دبي" أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة.



جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأمم المتحدة وسبل تعزيز ودعم برامجها في مختلف المجالات.

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها التغير المناخي وأهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل مواجهة تأثيرات التغير المناخي وإيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق الاستدامة عالميا.

وبحث المشاركة البارزة للأمم المتحدة في "إكسبو 2020 دبي " وأهميته في خلق شراكات دولية مثمرة وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول ومواجهة التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجه البشرية ودعم الجهود العالمية المبذولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي أمينة محمد .. مؤكدا دعم دولة الإمارات الثابت للأمم المتحدة وكافة برامجها الطموحة التي تتطلع من خلالها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل البشرية جمعاء.

حضر اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ " إكسبو 2020 دبي".