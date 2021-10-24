الصين تتوقع تفاقم الموجة الجديدة لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

قال أحد مسؤولي الصحة في الصين إن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد سوف تزداد في الأيام المقبلة، وقد يستمر توسع المناطق المتأثرة بالوباء.



ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن وو ليانغ يو، وهو مسؤول في لجنة الصحة الوطنية، القول في إفادة صحافية في بكين اليوم الأحد إن الموجة الحالية في الصين ناتجة عن سلالة دلتا الواردة من الخارج.

كما قال المتحدث باسم اللجنة مي فنغ، في الإفادة الصحافية إن موجة الإصابات امتدت إلى 11 مقاطعة في الأسبوع الذي بدأ في 17 أكتوبر(تشرين أول). وأضاف أن معظم المصابين لديهم تاريخ سفر خارج هذه المقاطعات. وحث المناطق التي تأثرت بالوباء على تبني "وضع الطوارئ".

وأوقفت بعض المدن في مقاطعة جانسو - بما في ذلك عاصمتها لانتشو - ومقاطعة منغوليا الداخلية خدمات الحافلات وسيارات الأجرة بسبب الفيروس، وفقا لما ذكره تشو مين، وهو مسؤول بوزارة النقل.