"المفوضية العليا" تحدد موعدا لفتح باب الترشح للانتخابات الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

أعلن عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، اليوم الأحد، أن المفوضية تخطط لفتح باب التسجيل للمرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في النصف الأول من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.



ويأتي إعلان السايح بعد أن قام البرلمان الليبي أمس السبت، بإحالة قانون الانتخابات إلى المفوضية العليا، من أجل اعتماده رسمياً كنص دستوري، تُجرى على أساسه الانتخابات المرتقبة بعد شهرين.

وقال السايح إن ”تفاصيل فنية ولوجستية تعمل المفوضية على حسمها للانطلاق فعليا، خلال النصف الأول من الشهر المقبل، وبدء قبول الترشحات للانتخابات بشقيها الرئاسي والتشريعي“.

وأضاف في مؤتمر صحفي للمفوضية لطرح حصيلة عملها واستعداداتها للعملية الانتخابية: ”سيتم غدا الاثنين نشر قوائم الناخبين المسجلين حسب المناطق لإتاحة الفرصة للطعن خلال 48 ساعة“.

وتابع السايح: ”بخصوص تلقي الترشحات للانتخابات ننتظر استكمال المجلس الأعلى للقضاء لتشكيل لجان الطعن الواردة في قانون الانتخابات الرئاسية.. خلال هذا الأسبوع سيحسم المجلس الأعلى للقضاء هذه المسألة“.

هذا التطور أتى بعد يومين من عقد مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا، بالعاصمة طرابلس، وهو الأول من نوعه الذي تحتضنه الأراضي الليبية، والذي يهدف إلى تعزيز الثقة في السلطات وقدرتها على تنظيم الانتخابات في موعدها.