شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس وزراء ألبانيا: نتطلع لتعزيز التعاون البرلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، إيدى راما، رئيس وزراء ألبانيا، والذى يقوم بزيارة رسمية لمصر.

وفى مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بـ"إيدى راما"، رئيس وزراء ألبانيا، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها مع جمهورية ألبانيا الصديقة فى ضوء الروابط والعلاقات التاريخية الراسخة والمُمتدة بين البلدين.

وأكد رئيس مجلس النواب على ضرورة أن تكون تلك الزيارة نقطة تحول نحو شراكة تعاونية شاملة بين البلدين، مؤكداً على تطلعه لتعزيز التعاون البرلمانى مع البرلمان الألبانى لما فيه صالح الشعبين المصرى والألبانى الصديقين.

من جانبه، وجه إيدى راما، رئيس وزراء ألبانيا، شكره وتقديره للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على حفاوة الاستقبال، مؤكداً على أن العلاقات بين البلدين تحمل قواسم وسمات تاريخية مشتركة، متطلعاً لدفع تلك العلاقات إلى آفاق تتناسب مع تاريخها المُمتد.