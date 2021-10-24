صور.. تطوير منطقة فاطمة الزهراء في بورسعيد وتسليم 13 محل للأسر الأكثر احتياجًا

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، أعمال تطوير منطقة فاطمة الزهراء عقب الانتهاء من تطويرها بشكل متكامل، بحضور الدكتورة نور الهدى الجمال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور الخيرية.

وانتهت مؤسسة مشكاة نور الخيرية من رفع كفاءة وتطوير 65 عمارة بمنطقة فاطمة الزهراء، والتي بدأ العمل بها منذ 4 أشهر، حيث تشمل أعمال سباكة داخلي وخارجي وصرف صحي، وترميم أسقف وسلالم وعزل ضد الرطوبة ودهان الوجهات، وأعمال الكهرباء، ورصف، وإنارة الشوارع.

وسلم محافظ بورسعيد والدكتورة نور الهدي 13 محل للأسر الأكثر احتياجً بالمنطقة لضمان دخل ثابت ودائم، للوصول لمستوى الحياة والمعيشة الكريمة والآدمية لأهالي منطقة فاطمة الزهراء، كما جرى افتتاح نادي ثقافي توعوي متكامل للأطفال، ومركز تدريب مهني وحرفي لتدريب أهالي المنطقة على بعض الحرف والصناعات اليدوية لتنمية مهاراتهم المهنية، بالتزامن مع تنظيم حملات طبية بالتعاون مع مديرية الصحة ببورسعيد، تشمل تلقي المواطنين اللقاح ضد فيروس كورونا، وحملة لتنظيم الأسرة، وحملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي.