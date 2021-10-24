"رباط صليبي".. أغرب قصص الملاعب كما عايشها طبيب شاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هبة خميس:

في منتصف يونيو الماضي توقف قلب لاعب المنتخب الدنماركي لكرة القدم " كريستيان اريكسون" في الملعب أمام صدمة الجماهير وزوجته لكن التدخل السريع لإنقاذه أعاده من الموت في لحظات.

في منزله وأمام الشاشات تابع "حسين كرم" طبيب التشريح المرضي والكاتب الأمر، ليسأل نفسه سؤالاً "لماذا لا يكون هنالك عمل يحكي أغرب القصص الطبية في الرياضة بعيداً عن الإصابات الروتينية والمعروفة؟".

لمدة أربعة أشهر عكف "كرم" على البحث والعمل والكتابة ليخرج بإنتاجه الجديد "رباط صليبي" راويا فيه تلك الوقائع الطبية الغريبة في الملاعب وليعطيه عنواناً يليق بأكثر منطقة في جسم الإنسان معرضة لتلك الإصابات وهي "الرباط الصليبي".

"بدأت في المجال الأدبي منذ عام 2009 أنهيت عملاً أدبياً لكن لم أقم بنشره وبعدها بسنوات عكفت على كتابة أولى رواياتي لتصدر عام 2019 بعنوان التحرير"، فيما أصدر بعدها 3 أعمال أخرى.

أحب "كرم" الكتابة الممتزجة بالطب فيجمع بين أكثر مجالين يحبهما، فمن خلال نشأته تعلق قلبه بالأدباء الذين امتهنوا الطب كوظيفة ومجال يحبونه مثل الراحل "أحمد خالد توفيق"، ويعتبر "كرم" الطب مجال خصب للأدب ويولد الكثير من الأفكار.

في كتابه الأخير استهدف الطبيب شريحة القراء التي تحب المجال الطبي "وتبحث عن الغريب فيها.. لأنه كتير من المهتمين بتلك المجالات بيملوا من فكرة القراءة الأكاديمية فكتبت عن المختلف لأنه كمتنفس لهم وأيضاً أي قاريء عادي سيفهم القصص ويحبها بنفس القدر".. كما يقول لمصراوي.

حينما صدر كتاب "رباط صليبي" انتظر "كرم" آراء القراء، فكان التفاعل الذي وصله جيداً جداً ومن ضمنهم كثير من المصريين المقيمين في دول الخليج العربي، ويعزي "كرم" حالة النشاط الثقافي للكويت بالرغم من توقف عامين بسبب الجائحة لنشاط الكتاب نفسهم والناشرين الذين لم يتوقفوا للحظات عن النشر والترجمة حتى في ظل غياب معارض الكتاب عن الكويت.

من بين القصص الغريبة التي تعرض لها "كرم" في كتابه قصة اللاعب الذي هزم مرض السرطان مرتين، الملعب الخالي من الأوكسجين وقصة النجم "إبراهيم حمدتو" المصري أول لاعب في التاريخ لعب كرة الطاولة بدون يدين والذي أبهر أنظار العالم بأولمبياد اليابان 2021.

مثل الراحل "أحمد خالد توفيق" الذي ألهمه يتمنى "كرم" أن يصير طبيباً جيداً مستمتعاً برسالة مهنته الإنسانية وأيضاً أديباً يقبل القراء على كتاباته فيؤثر فيهم و يؤثرون فيه.

لم يكن "رباط صليبي" هو الأول في مجال الطب لـ"كرم"، فوقت جائحة كورونا عكف على كتاب بعنوان فاكسين "والذي أسرد فيه أغرب القصص الطبية في التاريخ، مثل قصة الطبيب الذي شرب جرثومة ليؤكد للناس ضررها على المعدة وقصة أول إسعاف بالتاريخ وعملية تجميل".