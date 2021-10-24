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وكيل وزارة التعليم بالسويس يتفقد سير العملية الدراسية بمدرستي "السادات وعبدالرحمن بن عوف"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوالمجد:

تفقد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، صباح اليوم الأحد، سير العملية الدراسية في مدرستي السادات الابتدائية ومدرسة عبدالرحمن بن عوف، لمتابعة الالتزام بالبرنامج الزمني، مقدمًا التهنئة للتلاميذ والمعلمين، بمناسبة عيد السويس القومي.

واستمع "الفولي" للشرح المقدم من المعلمين لمتابعة مدى تحصيل التلاميذ للمواد الدراسية المقدمة لهم، مشددًا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على صحة وسلامة التلاميذ والقائمين علي العملية التعليمية.

وشدد على مديري المدارس بضرورة الانضباط في أداء العمل واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال اليوم الدراسي، وتعقيم المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسي والحفاظ دائمًا على إجراءات التباعد وارتداء الكمامات وعدم المصافحة بالأيدي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.محمود الفولي 1محمود الفولي 4محمود الفولي 5محمود الفولي 3محمود الفولي 7محمود الفولي 8محمود الفولي 9محمود الفولي 6محمود الفولي 2

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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