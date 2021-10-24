شركة "فايسبوك" تتّهم مواطنًا أوكرانيًّا بسرقة وبيع بيانات 178 مليون مستخدم

اسماعيل عبد الحي - أقامت شركة "فايسبوك" الأمريكية دعوى على مواطن أوكراني في بلاده إتهمته فيها بسرقة بيانات 178 مليون مستخدم، وبيعها عبر مواقع التواصل.

وأشار ممثلو "فايسبوك" إلى أنه "من جانفي 2018 وإلى غاية سبتمبر 2019، تمكن ألكسندر سولونشينكو المعروف أيضا بإسم سولومامي المستعار، من الوصول إلى بيانات تعريف الحسابات وأرقام الهواتف لـ178 مليون مستخدم للشبكة، وإستخدم لهذا الغرض برنامجا خاصا يرسل الطلبات تلقائيا إلى المستخدمين من خلال تطبيق ماسنجر".

ووفقا للإدعاء، "باع سولومامي البيانات المسروقة في منتدى متخصص على الأنترنات، ونشر أيضا على البوابة بيانات 10 ملايين مستخدم لبنك Privatbank الأوكراني وشركة تحليلية فرنسية".

وجاء في بيان الإدعاء أن "سولونشينكو تصرف بشكل مخالف لشروط الخدمة وقواعد المنصة".

وتتوقع إدارة "فايسبوك" أن "تلزم المحكمة سولونشيكو بتعويضها عن الضرر ومنعه من إستخدام خدمات الموقع".

المصدر: "تاس"