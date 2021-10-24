"طالبان" تقطع رأس لاعبة منتخب الكرة الطائرة في العاصمة الأفغانية كابول

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وسائل إعلام أن حركة طالبان قطعت رأس الرياضية الأفغانية، محجبين حكيمي في فريق كرة الطائرة النسائية، وهي مأساة إنسانية تعيد إلى الأذهان إنتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وقالت مدربة الفريق، ثريا أفضالي لصحيفة "إندبندنت فارسي" إن محجبين حكيمي إحدى أفضل لاعبات نادي الطائرة التابع لبلدية كابول، قتلت في العاصمة كابول في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري، إلا أن عائلتها أخفت الأمر بسبب تعرضها للتهديد من قبل طالبان، حسب تصريحات المدربة.

وأشارت تقارير أخرى نشرت على الأنترنات أن حادثة القتل وقعت في أوت الماضي، في الفترة التي إستولت فيه الحركة على أفغانستان، إلا أن مركز "بايك" للصحافة الإستقصائية أكد الخبر.

وبدورها، أكدت وكالة "آماج نيوز" الأفغانية صحة الأنباء عن وفاة حكيمي، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الادعاءات عن وقوف طالبان وراءها ليست مبررة، موضحة أن الرياضية قتلت وسط ظروف غامضة قبل أسبوع من سقوط كابل في قبضة الحركة.

وقالت لاعبات من الفريق لقناة "بي بي سي" في شهر سبتمبر إن نحو 30 لاعبة يأملن في الهروب من أفغانستان خوفا على حياتهن فيما تتنقل معظمهن خفية حتى لا تتمكن طالبان من تعقبهن.

ويذكر أن طالبان لا تزال تلاحق لاعبات فريق كرة الطائرة الوطنية لأنهن حققن شهرة واسعة في أفغانستان ولهن تأثير كبير على الرأي العام المحلي بعد تحقيقهن لإنتصارات رياضية عديدة ومشاركتهن في برامج وإعلانات تلفزيونية.