بينيت: بوتين يصغي إلى احتياجات إسرائيل الأمنية ونووي إيران يثير قلق الجميع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 01:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

أشاد رئيس الورزاء الإسرائيلي نفتالي بينيت بنتائج أول لقاء جمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح بينيت، في مستهل جلسة حكومية أسبوعية اليوم الأحد، حسب بيان أصدره مكتبه، بأن الاجتماع بينه وبوتين في مدينة سوتشي الروسية الجمعة الماضي كان “جيدا جدا ومتعمقا”، مؤكدا أن الملف السوري اتخذ مكانة خاصة ضمن أجندته.

وقال: “بحثنا الأوضاع في سوريا بطبيعة الحال، علما بأن الروس هم جيراننا من جهة الشمال إلى حد ما، فمن المهم أن ندير الأوضاع الحساسة والمعقدة الموجودة هناك بسلاسة وبدون أي خلل”.

وذكر رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه وبوتين توصلا في هذا الصدد إلى إلى “اتفاقات جيدة ومستقرة”، مضيفا أنه وجد لدى الرئيس الروسي “أذنا صاغية بشأن احتياجات إسرائيل الأمنية”.

وأشار بينيت إلى أن محادثاته مع بوتين تناولت أيضا التطورات حول برنامج إيران النووي، مشددا على أن المرحلة المتقدمة التي بلغها هذا البرنامج “تثير قلق الجميع”.