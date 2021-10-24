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الصين تعلن تطعيم 76 في المئة من سكانها بالكامل بلقاحات كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 01:25 مساءً - منذ ساعتين

لقاح

قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، مي فينغ، اليوم الأحد إن الصين طعمت حوالي 75.6 في المئة من سكانها بالكامل بلقاحات كوفيد-19 حتى 23 أكتوبر .

وأضاف فينغ في تصريح صحفي أن عدد من تلقوا الجرعات المطلوبة حتى الآن بلغ نحو 1.068 مليار من بين سكانها البالغ عددهم 1.412 مليار نسمة.

وتظهر البيانات الرسمية أنه تم استخدام 2.245 مليار جرعة من اللقاحات حتى يوم السبت.

وبدأت الصين حقن من مر على تطعيمهم ستة أشهر على الأقل بجرعة منشطة على أن تكون الأولوية للعاملين في الوظائف الضرورية وكبار السن ومن يعانون من ضعف المناعة.

وقد احتوت الصين الفيروس إلى حد بعيد، وتعد الحالات المتفرقة التي تظهر محليا ضئيلة بالمقارنة بالحالات المسجلة في دول أخرى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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