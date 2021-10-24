مسؤول إسرائيلي يستبعد إعادة فتح القنصلية الأميركية للفلسطينيين

واشنطن: قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم الأحد إن الإدارة الأميركية قد تصرف النظر عن تنفيذ خطتها لإعادة فتح بعثة دبلوماسية أميركية للفلسطينيين في القدس بعد أن أبدت إسرائيل اعتراضها على مثل هذه الخطوة.

وكانت قنصلية القدس قد أُدمجت في السفارة الأميركية عندما نقلتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من تل أبيب في

2018 إلى المدينة المتنازع عليها في خطوة مثلت تحولا عن السياسة الأميركية أشادت بها إسرائيل وندد بها الفلسطينيون.

وفي الشهر الماضي أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجددا خطة واشنطن لإعادة فتح القنصلية في إطار المساعي الرامية

لإصلاح العلاقات مع الفلسطينيين. ولم يذكر إطارا زمنيا لذلك.

وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إيدان رول لتلفزيون واي نت الإسرائيلي "أعتقد أن لدي أسبابا وجيهة للاعتقاد أن ذلك لن يحدث".

وأضاف "الأميركيون يتفهمون تعقد الوضع السياسي. ولنا (معهم) علاقات طيبة للغاية ... ولا نؤمن بمفاجأتهم بشيء. ولا أعتقد أنهم

سيحاولون مفاجأتنا بشيء".

ولم يتسن الاتصال بالمتحدثين باسم السفارة الأميركية للتعليق.

وتعتبر إسرائيل القدس كلها عاصمتها الموحدة وتقول إنها لن توافق على إعادة فتح القنصلية. ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس

الشرقية عاصمة دولتهم في المستقبل.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن إعادة فتح القنصلية قد يضعف موقف رئيس الوزراء نفتالي بينيت ويقوض حكومته الائتلافية الهشة.

محمود عباس يلوّح بخيارات بديلة عن حلّ الدولتين في الصراع مع إسرائيل