تستمر يومين .. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور السعودية للمرة الأولى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأحد، إلى الرياض في زيارة رسمية للسعودية تستمر يومين هي الأولى للمملكة منذ توليه منصبه.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر سعودية قولها إن المنفي سيبحث مع المسؤولين في المملكة تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأزمة الليبية والموقف الدولي والإقليمي.

كما سيشارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي في مناقشات قمة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء.

وكانت السعودية ضمن الدول التي شاركت الخميس الماضي في مؤتمر دعم استقرار ليبيا، حيث جددت على لسان وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان "تأكيد دعمها لجميع الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا".

وأكدت المصادر أن الحكومة السعودية ستبلغ الجانب الليبي ثبات موقفها "الرافض لأي تدخلات بالشؤون الداخلية الليبية وأهمية اتخاذ التدابير الضامنة لعقد الانتخابات المقبلة بشكل شفاف، ودعمها لجهود اللجنة العسكرية بشأن خطط وقف إطلاق النار".

وتشهد ليبيا منذ أشهر انفراجة سياسية وأمنية، حيث تسلمت في 16 مارس/آذار الماضي سلطة انتقالية تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا لقيادة البلاد إلى الانتخابات برعاية أممية.

وسجلت الكثير من المدن الليبية حراكا اجتماعيا لأجل المصالحة الوطنية بين ممثلي القبائل من المناطق المختلفة كخطوة رئيسية قبل الانتخابات.

وتستعد مدينة سرت الليبية لاستقبال مطلع الأسبوع المقبل للملتقى الاجتماعي للمصالحة الوطنية، بعد عقد لجنة المصالحة الوطنية عدة اجتماعات تجهيزية بمدينة بنغازي.

ويعد ملف المصالحة الوطنية إحدى أهم أولويات المجلس الرئاسي والحكومة الليبية، وفقا لتعهداتهما منذ تكليفهما في ملتقى الحوار السياسي بجنيف فبراير/شباط الماضي، وصولا بالبلاد إلى انتخابات وطنية 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعهد الرئاسي الليبي بمواصلة عمله لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، بالتنسيق من أجل الإفراج عن بقية السجناء الذين لم تصدر أحكام قضائية ضدهم.