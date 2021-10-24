الرئيس المصري: شعبنا يتابع عن كثب تطورات سد النهضة ونتطلع لاتفاق متوازن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، متابعة المصريين "عن كثب" تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.



وقال الرئيس المصري إن بلاده تطلع للتوصل في أسرع وقت لاتفاقية متوازنة وملزمة حول تشغيل سد النهضة.

وتابع: "يجب أن نتفادى أن نقع في براثن التناحر خلال مواجهة التحديات العالمية الحالية بما فيها ملف المياه".

ومضى في حديثه: "بلادنا لن تدخر جهدا في دفع أجندة المياه في الأمم المتحدة والمحافل المتعددة لتأمين حصولها على الاهتمام اللازم".

وقال: "نصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 مترا مكعبا سنويا في الوقت الذي عرفت فيه الأمم المتحدة الفقر المائي على أنه ألف متر مكعب للفرد سنويا".

كان وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، أكد خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الرابع للمياه، الأحد، أن بلاده تقع بين المناطق شديدة الحفاف، وتعتمد على نهر النيل بنسبة 97%.

ولفت إلى إعداد خطة قومية تكلفتها تتراوح بين 50 و100 مليار دولار، لمواجهة هذه التحديات، موضحا أن مصر تعاني عجزا مائيا، ومن أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية، وهو ما يهدد بغرق ثلث الدلتا.