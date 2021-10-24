شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشيوخ" يطالب الأحزاب بإخطاره بممثلو الهيئات البرلمانية لكل حزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، من رؤساء الأحزاب الممثلة بمجلس الشيوخ بعضوين فأكثر إخطار المجلس، بممثل الهيئة البرلمانية لكل حزب فى موعد اقصاه جلسة الغد، وذلك طبقا للائحة.

وأضاف رئيس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، أن المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس تقضى بأن يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.