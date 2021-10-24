شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. «سندويش الفلافل» أكلة الفقراء تصل إلى 20 ألف ليرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

بالرغم من أنه يعد “أكلة الفقراء”، إلا الأزمة الاقتصادية التي تشهدها لبنان، جعلت “سندويش الفلافل” صعب المنال.

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم، فقد وصل سعر “سندويش الفلافل” إلى رقم صادم، حيث إنه يعادل حالياً نصف الأجر اليومي لبعض العاملين، فبعد أن كان 2000 ليرة، ارتفعت قيمته إلى الـ20 ألف ليرة.

من جانبه قال أحد العاملين اليوميين في لبنان ، إنه نسي طعم اللحمة، منوها أنه لم يعد هناك طبقة متوسطة، وأن الفارق اتسع بشكل كبير بين الفقراء والأغنياء.

جدير بالذكر أن العديد من مطاعم الفلافل أقفلت أبوابها، بسبب الكلفة العالية للوجبة، ولعدم قدرة المواطن اللبناني البسيط على شرائها.