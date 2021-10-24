شكرا لقرائتكم خبر عن «خافوا الله» مظاهرات بولندية احتجاجا على ترحيل مهاجرين بينهم أطفال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نظم عشرات الأمهات تظاهرات في بولندا قرب حدود بيلاروس. ورددت المتظاهرات عبارات “عار” و”لا أحد غير قانوني” احتجاجا على ترحيل مهاجرين، بينهم أطفال.

وقالت منظِمة الحدث عبر “فيسبوك”: “لا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي عندما يقضي أطفال أسابيع في غابات الأراضي البولندية الباردة والرطبة والمظلمة دون ماء أو طعام وبلا أي مأوى”.

وحاول آلاف المهاجرين الذين يتحدر معظمهم من الشرق الأوسط عبور الحدود منذ أغسطس الماضي في تحرك يشتبه الاتحاد الأوروبي بأن بيلاروس تقف وراءه ردا على العقوبات الأوروبية المفروضة عليها مؤخرا.

و في رد فعل معاكس، حشدت بولندا آلاف الجنود على الحدود وشيدت سياجا شائكا وفرضت حال طوارئ ثلاثة أشهر في المنطقة الحدودية.

وحملت المتظاهرات لافتات كتبن عليها “حدود الموت” و”اخشوا الله وليس اللاجئين”، وطالبن الحكومة برفع حظر المرور حتى يتمكن المهاجرون من تلقي المساعدات الإنسانية، واتهمن شرطة الحدود بإجبار المهاجرين على أن يعودوا أدراجهم.