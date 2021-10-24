السعودية تعلن عزمها الوصول للحياد الكربوني بحلول 2060

الرياض: أعلنت السعودية أكبر مصدّر للنفط بالعالم، السبت اعتزامها الوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2060، فيما تحاول المملكة تنويع اقتصادها وقبل أيام من انطلاق المؤتمر الدولي للمناخ "كوب 26" في غلاسكو.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة عزمها تحقيق الهدف ذاته في 2050، كما أعلنت المملكة الثرية الغنية بالنفط أنها ستنضم إلى التعهد العالمي بشأن الميثان للمساهمة في خفض الانبعاثات العالمية لهذا الغاز بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030، كجزء من التزامها بتقديم مستقبل أنظف وأخضر، وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "أعلن اليوم عن استهداف المملكة العربية السعودية الوصول للحياد الصفري في عام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري الكربوني"، كما أكد في كلمته المسجلة أمام مبادرة السعودية الخضراء المنعقدة في الرياض. وتابع أنّ "ذلك يتوافق مع خطط المملكة التنموية وتمكين تنويعها الاقتصادي".

وتعهّد بتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول 2030 وهو ما يمثل "تخفيضا طوعيا لأكثر من مستهدفاتنا المعلنة المقدرة بنحو 130 طن سنويا".

كما أعلن "انضمام المملكة للتعهد العالمي بشأن الميثان الذي يستهدف تخفيض الانبعاثات العالمية من الميثان بثلاثين بالمئة".

ويعد الميثان، أبرز مكوّنات الغاز الطبيعي الذي يستخدم على نطاق واسع لتوليد الطاقة، ثاني غازات الدفيئة البشرية المصدر بعد ثاني أكسيد الكربون.

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انتقال سلس للتطبيق

أوضح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أنّ المملكة اختارت تحقيق هدفها في عام 2060 لأن ذلك "سيمكننا من تحقيق انتقال سلس وقابل للتطبيق دون المخاطرة بالتأثيرات الاقتصادية أو الاجتماعية".

وأشار إلى أن المملكة ستقلل من انبعاثاتها سنويا في شكل ثابت لتحقيق أهداف الحياد الكربوني في 2060.

ورحب مدير مؤتمر "كوب 26" الوك شارما بالإعلان السعودي وأعرب في تغريدة على تويتر عن أمله "أن يؤدي هذا الإعلان التاريخي إلى تحفيز طموح الآخرين قبل كوب 26".

يأتي الإعلان السعودي غداة تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الوضع المناخي الحالي ينذر "بكارثة"، مشددًا على ضرورة "تجنب الفشل" في مؤتمر المناخ في غلاسكو.

وينظر إلى مؤتمر "كوب 26" الذي سيعقد بين 31 تشرين الأول/اكتوبر و12 تشرين الثاني/نوفمبر على أنّه خطوة حاسمة في تحديد أهداف الانبعاثات العالمية لإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي آذار/مارس الفائت، أطلقت السعودية حزمة مبادرات واسعة لمواجهة تغير المناخ وتقليل انبعاثات الكربون، بما في ذلك خطة لزراعة نحو 10 مليارات من الأشجار في العقود المقبلة.

وقال الأمير محمد حينها إن الخطة تهدف إلى خفض الانبعاثات من خلال توليد نصف طاقة المملكة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

وأعلن ولي العهد السبت بدء المرحلة الأولى من مبادرة التشجير بزراعة أكثر من "450 مليون شجرة" في أرجاء البلد الصحراوي بالإضافة "لإعادة تأهيل 8 مليون هيكتار من الأراضي المتدهورة رفع نسبة المناطق المحمية إلى 30 بالمئة من مساحة المملكة".

واعتبرت سفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر خلال احدى جلسات المنتدى إنّ قرار تحديد 30 بالمئة من أراضي المملكة كمناطق محمية يعد أمرا "حاسما".

وقالت "بينما نبدأ رؤية 2030، ونريد تنويع اقتصادنا فإن قطاعي الضيافة والسياحة مفتاحان لذلك ولكن أيضًا مع الحفاظ على بيئتنا". وتابعت "هدفنا توفير بيئة آمنة وصحية لابناء" المملكة.

وأعلن ولي العهد نيته "تحويل مدينة الرياض لواحدة من أكثر المدن المستدامة عالميا". وبدأت السلطات السعودية بالفعل مؤخرا زرع مئات الأشجار في مختلف شوارع العاصمة.

وشرعت المملكة في إنشاء حديقة "الملك سلمان في قلب الرياض على مساحة تزيد عن 16 كيلو متر مربع بهدف توفير متنفس أخضر لسكانها.

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وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن هذا التحوّل البيئي سيتضمن "حزمة أولى من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد عن 700 مليار ريال مما يساهم في خلق فرص عمل نوعية وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص".

وأكد أنّ هذه المبادرات تأتي ضمن "رؤية 2030" التي أطلقتها المملكة في العام 2016 والتي تستهدف وقف ارتهان المملكة بالنفط.

وتأتي هذه المبادرات فيما تواجه شركة أرامكو السعودية العملاقة تدقيقًا من قبل المستثمرين بشأن انبعاثات الطاقة.

لكنّ الشركة أعلنت السبت على لسان رئيسها أمين الناصر اعتزامها الوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2050.

وقال الناصر خلال المؤتمر نفسه "ندرك أن الطريق سيكون معقدا وسيواجه الانتقال تحديات لكننا واثقون من قدرتنا على مواجهتها وتسريع جهودنا نحو مستقبل منخفض الانبعاثات".

تعتمد السعودية حاليًا على النفط والغاز الطبيعي لتلبية طلبها المتزايد على الطاقة وتحلية مياهها وهو ما يستهلك كميات هائلة من النفط يوميًا.

وفي كانون الثاني/يناير، أفادت وكالة بلومبرغ أن الشركة استبعدت الانبعاثات المتولدة من العديد من مصافيها ومصانع البتروكيماويات في تقريرها النهائي للمستثمرين عن إجمالي انبعاثات الكربون.

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