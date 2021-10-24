انت الان تتابع خبر إحصاء 'مرعب' لعدد إصابات فيروس كورونا في أوروبا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أظهر إحصاء أعدته وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في شرق أوروبا ستتجاوز قريبا 20 مليونا.
وذكرت الوكالة، إن المنطقة تشهد أسوأ تفش للفيروس منذ بدء الجائحة وتأخيرا في عمليات التطعيم.
وكانت وزارة الصحة العالمية قد أعلنت أن أوروبا شهدت زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا تقدر بـ7 في المئة الأسبوع الماضي.
وحذرت الصحة العالمية، من أن التوزيع غير المتساوي للقاحات يفرض تهديدا على القارة.
وكانت وزارة الصحة العالمية قد أعلنت أن أوروبا شهدت زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا تقدر بـ7 في المئة الأسبوع الماضي.
وحذرت الصحة العالمية، من أن التوزيع غير المتساوي للقاحات يفرض تهديدا على القارة.