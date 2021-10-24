انت الان تتابع خبر زيدان والمستشار الجديد لفريق التحقيق الدولي يبحثان التعاون بين المحاكم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاحد، التعاون بين المحاكم مع المستشار الخاص الجديد للامين العام للأمم المتحدة، رئيس فريق التحقيق الدولي بخصوص جرائم داعش كريستان ريتشر.