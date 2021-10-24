إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية في ميناء أم قصر

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن المتحدث بأسم هيأة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، اليوم الأحد، عن ضبط وإحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.