انطلاق عملية أمنية في جزيرة العيث شرق صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - شرعت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأحد، بعملية أمنية في جزيرة العيث شرق صلاح الدين.

وقال اعلام الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء 22 في الحشد الشعبي قامت بعملية أمنيّة بحثا عن فلول داعش في جزيرة العيث شرق محافظة صلاح الدين".

واضاف البيان انه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، فقد عثرت قوات اللواء على عجلة نوع (بيك اب) مدمرة جراء انفجار عبوة ناسفة كان يستقلها الإرهابيون للتنقل بغرض استهداف القطعات الماسكة للأرض".