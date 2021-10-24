القبض على 4 متهمين بترويج وتعاطي المواد المخدرة في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، القبض على 4 متهمين بترويج وتعاطي المواد المخدرة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناء على معلومات دقيقة وتنسيق استخباري مع قسم استخبارات قيادتنا ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت قوة من اللواء الـ(15) شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات وامن الكرادة وأخرى من المديرية العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية، من اعتقال 4 متهمين بترويج وتعاطي مواد مخدرة ضمن قاطع المسؤولية بينهم متهم يحمل جنسية عربية تم اعتقاله في منطقة البتاويين ضبط بحوزته على (16) غم من الكرستال وكمية من مادة الحشيشة المخدرة على شكل سيكاره وبايبات للتعاطي عدد ٤ مع قداحات والة جارحه وميزان إلكتروني صغير الحجم".



واضاف، انه "تم تسليمهم مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة".

