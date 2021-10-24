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الصدر يحدد مستويين للتعامل مع دول الجوار في المرحلة المقبلة

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بغداد - ياسين صفوان - تحدث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، عن مستويات التعامل مع دول الجوار.
وحذر الصدر في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، من "مستويات تصل على حد التقليص الدبلوماسي أو الإجراءات الصارمة المعمول بها دوليا حال صدور أي فعل يمس بالسيادة العراقية".

ودعا الصدر "جميع دول الجوار إلى عدم التدخل في نتائج الانتخابات، لأن ما يجري حالياً هو "صراع ديمقراطي عراقي".


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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