الصدر يحدد مستويين للتعامل مع دول الجوار في المرحلة المقبلة

وحذر الصدر في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، من "مستويات تصل على حد التقليص الدبلوماسي أو الإجراءات الصارمة المعمول بها دوليا حال صدور أي فعل يمس بالسيادة العراقية".

ودعا الصدر "جميع دول الجوار إلى عدم التدخل في نتائج الانتخابات، لأن ما يجري حالياً هو "صراع ديمقراطي عراقي".

