احتجاجات تطالب بحل الحكومة في السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن عدداً كبيراً من المحتجين السودانيين المطالبين بحل الحكومة المدنية وتسليم السلطة إلى العسكريين في السودان احتشدوا اليوم الأحد، على جسر مهم عبر النيل الأزرق في العاصمة الخرطوم.



وأكد مراسل القناة في الخرطوم أن مجموعة من المتظاهرين المشاركين في الاعتصام أمام القصر الجمهوري أغلقت بالاتجاهين جسر المك نمر الذي يربط بين الخرطوم العاصمة والخرطوم بحري.

وسبق أن اقتحم متظاهرون مشاركون في اعتصام القصر أمس مقر وكالة الأنباء السودانية "سونا" بهدف منع "قوى الحرية والتغيير" من عقد مؤتمر صحافي.