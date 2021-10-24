شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اختصاصات للجنة متابعة البروتوكولات بتنسيقية شباب الأحزاب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها، والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية، ويأتي ذلك فى إطار المراجعة الدورية لجودة مسارات العمل داخل التنسيقية، والعمل على تطوير الاستراتيجية العامة بما يتوافق مع مستويات النجاح التي حققتها بكثير من الجهد والتفاني.

و يرصد ”الخليج 365” اختصاصات لجنة متابعة البرتوكولات بالتنسيقية فيما يلى :

- تختص لجنة متابعة البروتوكولات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمتابعة تنفيذ البروتوكولات مع الجهات الموقعة وآلية تنفيذها.

- كما تشمل مهام اللجنة، تحديد اجتماعات دورية مع الجهات التي توقع معها بروتوكولات تعاون.

- وتختص اللجنة بإعداد إحصائية شهرية لقياس مدى التزام الجهة الموقعة بتنفيذ بنود البروتوكول ومدى استفادة أعضاء التنسيقية منه.

- التواصل الدائم مع المسؤولين وأعضاء التنسيقية الموقعين على البروتوكول.