واشنطن تحض كوريا الشمالية على وقف تجاربها الصاروخية وبدء المحادثات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

حضت واشنطن، الأحد، كوريا الشمالية على وقف تجاربها الصاروخية، آملة في استجابة بيونج يانج لدعوة واشنطن إلى الحوار.



يأتي ذلك عقب إعلان كوريا الشمالية أنها اختبرت، الثلاثاء، بنجاح صاروخا بالستيا "من طراز جديد" من غواصة، ما استدعى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي.

والتقى المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سونج كيم، نظيره الجنوبي نوه كيو-دوك بعد اجتماع مع نظيرهما الياباني في واشنطن.

ووصف المبعوث عملية الإطلاق الصاروخية التي تمت الثلاثاء بأنها "استفزاز"، حاضا بيونج يانج على إنهاء تجاربها الصاروخية "المثيرة للقلق والتي تأتي بنتائج عكسية".

وقال سونج كيم لصحفيين في سيؤول: "نأمل بأن تستجيب كوريا الشمالية بشكل إيجابي لجهودنا".

وعملية الإطلاق الصاروخية الثلاثاء هي أحدث تجربة في سلسلة من الاختبارات الجديدة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في وقت سابق إن الاختبار لم يستهدف الولايات المتحدة وأجري "من أجل الدفاع عن البلاد فقط".

وأضاف في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية: "لذلك لا داعي لأن تشعر الولايات المتحدة بالقلق بشأن الإطلاق التجريبي للصاروخ".

والتقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 3 مرات لكنهما أخفقا في التوصل إلى اتفاق لإنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وتوقفت المحادثات منذ فشل قمة هانوي في أوائل 2019.

وتعهد الرئيس جو بايدن مواصلة المسار الدبلوماسي لكن مع اتباع نهج أكثر تحفظا، مع البحث عن مجالات للتقدم.