الجرندي: نعمل على ترسيخ دعائم الديمقراطية التي يريدها الشعب التونسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي مواصلة العمل على ترسيخ دعائم الديمقراطية التي يريدها الشعب التونسي لتكريس دولة القانون.



وأكد الجرندي، خلال مكالمة هاتفية جمعته مع وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني جايمس كلافيرلي، أن الرئيس التونسي قيس سعيد يقوم بمشاورات حثيثة بشأن الخطوات المقبلة التي سيتم الإعلان عنها في حينها.

وشدد وزير الخارجية التونسي، على أهمية الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس لتصحيح المسار الديمقراطي، مبينا أن تشكيل الحكومة وبدء أنشطتها بشكل فوري يترجم قوة مؤسسات الدولة.

من جانبه، هنأ المسؤول البريطاني، باستلام الحكومة الجديدة لمهامها، مؤكدا متانة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والاحترام المتبادل بينهما، مبرزا ضرورة الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى أفضل المستويات ليشمل المجالات المتجددة ذات الاهتمام المشترك.

وتطرقت المحادثات بين الجانبين إلى أهمية قمة COP26 للمناخ، التي ستحتضنها مدينة Glasgow باسكتلندا خلال الفترة من 31 أكتوبر/تشرين الأول إلى 12 نوفمبر /تشرين الثاني 2021.

وحول قمة المناخ COP26، أكد وزير الخارجية التونسي أنها ستشكل محطة مهمة لتقييم التقدم في مجال مكافحة التغييرات المناخية وتشخيص التحديات، وتجديد الدول تأكيد التزاماتها الدولية التي تعهدت بها في المجال.

وأبرز أن تونس انخرطت في جميع المجهودات الدولية المبذولة في سياق مقاومة التغييرات المناخية واحتواء تداعياتها وتحقيق الانتقال البيئي، وهي حريصة على الالتزام بتعهداتها والعمل بمقتضى مختلف القرارات الأممية ذات الصلة وتنفيذ أجندة التنمية 2030، وستبقى شريكا فاعلا إقليميا ودوليا في هذا المجال.