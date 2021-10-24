التفاصيل الكاملة حول حريق في سفينة حاويات قبالة سواحل كندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يتابع خفر السواحل الكندي، حريقا اندلع في سفينة كانت قد فقدت 40 من حاوياتها قبالة الساحل الكندي على المحيط الهادئ.



وذكر خفر السواحل الأمريكي، أن الناقلة "إم في زيم كينجستون" فقدت في البداية حوالي 40 حاوية خلال أمواج شديدة في البحار على بعد 70 كيلومترًا غرب مدخل مضيق خوان دي فوكا، الخميس، مضيفا أن السفينة كانت في ذلك الوقت في طريقها إلى كندا.

وقال خفر السواحل الكندي إنه تلقى بلاغا عن اندلاع حريق في حاويتين متضررتين على متن السفينة في الساعة 11 من صباح السبت (1800 بتوقيت جرينتش)، حسبما أفادت أنباء محلية.

وكانت السفينة، التي تبحر تحت علم مالطا، بالقرب من مدخل مضيق خوان دي فوكا، الطريق البحري المؤدي إلى فانكوفر في كندا أو إلى سياتل في ولاية واشنطن، ولم يكن من الواضح من البداية ما الذي تنقله.

ونقلت صحيفة "جلوبال نيوز" الكندية عن متحدث باسم القوات البحرية الكندية في المحيط الهادئ قوله إن "طاقم السفينة لم ينجح في إطفاء الحريق".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن "طاقم السفينة تجمع بالقرب من قوارب النجاة الخاصة بسفينة الحاويات، ولكن حتى الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي لم يصدر أي أمر بمغادرة السفينة حتى الآن".