شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن مستهدفات الحكومة للنمو الاقتصادى فى خطتها لــ 2022/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى يصل إلى 5.4% بنهاية العام المالى الحالي 2021/2022، وذلك وفقا للموازنة العامة للدولة التي اعتمدها مجلس النواب، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مستهدفات الحكومة للعام المالى الحالي: