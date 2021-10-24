شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن مستهدفات الحكومة للنمو الاقتصادى فى خطتها لــ 2022/2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تسعى الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى يصل إلى 5.4% بنهاية العام المالى الحالي 2021/2022، وذلك وفقا للموازنة العامة للدولة التي اعتمدها مجلس النواب، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مستهدفات الحكومة للعام المالى الحالي:
- تضمنت الخطة الاقتصادية للحكومة استهداف معدل نمو اقتصادي 5,4%.
- تستهدف الحكومة رفع معدل الاستثمار إلي 17.6%.
- تستهدف الحكومة أن يستقر معدل التضخم عند 6%.
- تستهدف الحكومة الوصول بمعدل البطالة ليصبح في حدود 7.3%.
- تسعى الحكومة لمواصلة تراجع معدل الفقر ليصل إلى 28.5%.