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كوريا الجنوبية تسجل 1423 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة

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محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):
أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 1423 حالة إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 351 ألفا و 899 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 21 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2766.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في شباط/فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لـ40 مليون شخص، أو نحو 4ر79 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وحصل نحو 9ر35 مليون شخص، أو 1ر70 % من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.​

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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