خلاف على نوع البيتزا.. أغرب حالة طلاق في دفتر مأذون شرعي بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تحتوي دفاتر المأذونين الشرعيين على العديد من حالات الطلاق المختلفة، والتي ارتفعت نسبتها خلال الآونة الأخيرة، ليسجل دفتر أحد المأذونين أغرب حالة طلاق شهدتها محافظة كفر الشيخ، بسبب اختلاف الزوجين على نوع "البيتزا".

مثل أي مأذون شرعي، يوجه النصح لأي زوجين مقبلين على الانفصال مخاطبًا إياهما بالجملة الشهيرة في مثل تلك الحالات "إن أبغض الحلال عند الله الطلاق"، فمنحهم الفرصة فترة وجيزة نوعًا من التهدئة فيما بينهما خاصة بوجود طفلة عمرها لا يتعدى عامًا ونصف نتيجة زواجهما.

"الخلاف كان على نوع البيتزا"، حسبما يروي الشيخ محمد عون، المأذون الشرعي ومتحدث جمعية المأذونين، عن أغرب حالة طلاق صادفها خلال عمله في محافظة كفر الشيخ.

يقول عون إن الزوجين اختلفا على نوع البيتزا قبل أن يطلباها "دليفري"، لتتفاقم المشكلة إثر استعانة الزوجة بأهلها ليصل الحال في النهاية إلى القرار بالانفصال.

وأصر على توجيه النُصح بينهما، ومنحهما متسع من الوقت ليراجعا أنفسهما من أجل العدول عن قرارهما بعد وقوفه على أسباب الخلاف بينهما، ليعودا إليه بعد 22 يوما بقرار نهائي بالانفصال.