عاجل.. انطلاق انتخابات أوزبكستان

محمد الفلاح - الأحد 24 أكتوبر 2021

يتوجه الناخبون في أوزبكستان، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسة، وسط توقعات بحسم لصالح الرئيس شوكت ميرضيائيف.



وسيسمح الفوز المتوقع لميرضيائيف بتعزيز حملته الإصلاحية الناجحة إلى حد كبير، ومن المرجح أن يؤدي إلى المزيد من انفتاح أوزبكستان على التجارة والاستثمار الخارجيين، مع الإبقاء على نظام سياسي شديد المركزية.

وتم دعوة أكثر من 21 مليون شخص للتصويت في انتخابات أوزبكستان المجاورة لأفغانستان.

ومن المتوقع أن يفوز الرئيس شوكت ميرضيائيف البالغ من العمر 64 عاما بفارق كبير.

وإلى جانب ميرضيائيف، فإن هناك 4 مرشحين آخرين مؤهلين، وباعتبارهم من السياسيين غير المعروفين والذين ينتمون لأحزاب موالية للحكومة فليس لديهم فرصة للفوز، وفقًا لمراقبين.

وفتح ميرضيائيف بلده الغني بالغاز على العالم الخارجي، اقتصاديا بشكل خاص، منذ عام 2016 - بعد وفاة سلفه إسلام كريموف.

وألغت الدولة، المعروفة بمدنها الشرقية مثل سمرقند وبخارى على طريق الحرير التاريخي، شرط الحصول على تأشيرة للسياح الغربيين وجذبت المستثمرين الأجانب بإعفاءات ضريبية مؤقتة.

وعلى الصعيد الدولي، يعمل ميرضيائيف على تعزيز علاقات بلاده الجيدة مع أفغانستان وأكد أنه سيساعد الدولة المجاورة لبلاده، حيث تسبب استيلاء طالبان الأخير في أزمة اقتصادية وإنسانية.