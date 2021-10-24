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مقتل اثنين في انفجار قنبلة بالعاصمة الأوغندية.. إليك التفاصيل

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محمد الفلاح - الأحد 24 أكتوبر 2021

قال أسان كاسينجاي القيادي بالشرطة الأوغندية على تويتر إن شخصين على الأقل قتلا في انفجار قنبلة بالعاصمة الأوغندية كمبالا السبت.

 

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين أوغنديين للرد على أسئلة للحصول على تفاصيل أو تعليق.

 

وذكرت قناة تلفزيون (إن.تي.في) المحلية أن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار الذي وقع في كومامبوجا وهي ضاحية على مشارف شرق العاصمة كمبالا. وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يتملكهم الذعر والارتباك وسط وميض الأضواء الزرقاء لعربات الشرطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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