انفجار كبير قرب سد الفرات بالرقة السورية.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

وكالات_الخليج 365

هز انفجار كبير، مساء السبت، مدينة الطبقة الواقعة بريف الرقة الغربي الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية.



وقالت سكان محليون في مدينة الطبقة: "إنهم سمعوا صوت انفجار عنيف جداً في محيط المدينة وقد سمع الصوت في جميع مناطق ريف الرقة الغربي".

وأكد السكان لوكالة الأنباء الألمانية، أن "سيارات عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية شوهدت تتحرك بسرعة في شوارع مدينة الطبقة باتجاه الأحياء الشمالية القريبة من سد الفرات وهو مقر لكتيبة السلاح الثقيل".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على مدينة الطبقة التي تضم أكبر سدود سوريا وهي سد الفرات وسد البعث في مدينة الطبقة وسد تشرين في ريف مدينة منبج.

وتقاسم قوات سوريا الديمقراطية والقوات الحكومية السيطرة على ريف الرقة الغربي، حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على أغلب الريف الغربي، في حين تسيطر القوات الحكومية على مناطق جنوب وغرب الطبقة.