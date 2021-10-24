عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حرب العصابات.. 4 قتلى في مطاردة مثيرة مع الشرطة بالمكسيك

الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365

قال مسؤولون، السبت، إن مطاردة بالسيارات وإطلاق نار بين أفراد عصابة بالمكسيك وسلطات الأمن أسفرت عن مقتل 3 من أفراد العصابة وأحد المارة.



وقال مسؤولون من ولاية تاموليباس الشمالية، في بيان، إن "الحادث بدأ مساء الجمعة في مدينة ماتاموروس الحدودية عندما حاول ضباط من الجيش والشرطة إيقاف عدة سيارات مشبوهة".

وأضاف: "أطلق أفراد العصابة النار على قوات الأمن وأقاموا 15 حاجزا في جميع أنحاء المدينة وأضرموا النار في عدة سيارات".

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من السيارات تنطلق مسرعة في شوارع المدينة مع إطلاق نار.

ولا تزال حرب المخدرات مشتعلة في المكسيك، رغم حبس خواكين جوزمان لويرا المعروف باسم "إل تشابو"، إمبراطور المخدرات الأشهر في المكسيك، الذي صدر عليه حكم بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة .

ويقضى "إل تشابو" أيامه في زنزانة مساحتها 3.5 متر في مترين، بعد أن سلمته المكسيك للولايات المتحدة في عام 2016.

ويقبع الزعيم السابق لمجموعة من عصابات المخدرات يطلق عليها "كارتل سينالوا"، الآن في سجن شديد الحراسة في ولاية كولورادو الواقعة غربي الولايات المتحدة.