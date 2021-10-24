شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اعتبارات تفرض على واشنطن إعادة توجيه مهمتها في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية إدارة الرئيس جو بايدن من أن الانسحاب من العراق يؤجج حالة عدم الاستقرار، ودعت واشنطن إلى إعادة توجيه المهمة الطويلة الأمد لتحقيق الاستقرار في ذلك البلد بناءً على احتياجاته.

وبحسب مقال لـ «جنيفر كافاريلا»، الزميلة بمعهد دراسة الحرب، و«كارولين روز»، رئيس برنامج فراغ السلطة بمعهد «نيو لاينز للإستراتيجية والسياسة»، يثير انهيار أفغانستان تساؤلات حول ما يمكن اعتباره انسحابا مسؤولا.

ومضت الكاتبتان بقولهما: استولت شبكة متمردة تشكل أقل من ثلث حجم قوات الأمن الأفغانية على السلطة في غضون أسابيع على الرغم من أن الولايات المتحدة استثمرت 83 مليار دولار على مدى عقدين تقريبًا.

وتابعتا: كما فشلت الولايات المتحدة في إجلاء المواطنين الأمريكيين والشركاء المحليين، مما أدى إلى إخلاء متعجل من مطار كابول الدولي، الذي تميز بتفجير انتحاري مدمر نفذه تنظيم «داعش» والتخلي عن مئات الأمريكيين.

وأردفتا: بينما أيد العديد من الأمريكيين الانسحاب، إلا أن الطريقة التي تم بها صدمت الأمة.

إخفاقات المخابرات

واستطردتا: لا ينبغي أن يفاجأ قادة الولايات المتحدة بالاستيلاء السريع لطالبان على السلطة، بينما ركزت المناقشات الإعلامية على إخفاقات المخابرات الأمريكية، كان العامل الأكثر أهمية هو الافتراضات الضعيفة، التي تبناها قادة الولايات المتحدة حول الكيفية، التي سيغير بها الانسحاب توازن القوى داخل أفغانستان.

وأوضحتا أن هذه الأخطاء تقدم دراسة حالة مهمة لإثراء جهود الانسحاب الأمريكية الجارية في الشرق الأوسط، لا سيما في العراق.

وتابعتا: تختلف الأهداف والنطاق والظروف الأمنية للعمليات الأمريكية في أفغانستان والعراق اختلافا كبيرا، ومع ذلك، تواجه الولايات المتحدة اعتبارات مماثلة فيما يتعلق بالقدرة العملياتية للقوات الشريكة، والشرعية الحكومية، وإرادة القتال التي تستحق الاهتمام مع انسحاب الدولة من العراق.

ولفتتا إلى أن أول هذه الاعتبارات هو أن الولايات المتحدة اعتمدت كثيرًا على قوات العمليات الخاصة الشريكة.

وتابعتا: بالمثل في العراق، قامت الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف بتطوير جهاز مكافحة الإرهاب وتحسين قوات الأمن العراقية الأوسع، ولكن لم ينته اعتماد أي منهما على الدعم الأمريكي.

وأردفتا: جهاز مكافحة الإرهاب هو قوة مهمة لمكافحة داعش، وقد مكّن أيضًا رئيس الوزراء العراقي من اتخاذ إجراءات محدودة ضد الوكلاء الإيرانيين، الذين يحافظون على الإفلات شبه التام من العقاب.

وأضافتا: مع ذلك، فإن جهاز مكافحة الإرهاب يشكل جزءًا صغيرًا من قوى الأمن الداخلي ولا يمكنه سد الثغرات الأمنية على نطاق واسع، كما تظل قوات مكافحة الإرهاب وقوات الأمن العراقية معتمدين على الدعم الجوي والاستخباراتي الأمريكي، يعمل المستشارون الأمريكيون على تعزيز القدرات العراقية لسد هذه الفجوات، لكن الأمر سيستغرق وقتًا ودعمًا سياسيًا أمريكيًا طويل المدى لتحقيق النتائج.

أولويات خاطئة

وأشارتا إلى أن الاعتبار الثاني يتمثل في أن الولايات المتحدة حددت أولويات خاطئة في التخفيف من مخاطر الانسحاب من أفغانستان.

وتابعتا: بينما زودت الولايات المتحدة قوات الدفاع الوطني الأفغانية بالمعدات والإمدادات، التي يمكن أن تملأ بعض الثغرات مؤقتًا في الاستدامة والقدرات، فقد أغفلت القضية الأكثر أهمية بكثير المتمثلة في تعزيز كفاءة الدولة اللازمة لمكافحة التمرد الشرير والموجه سياسيا.

ونوهتا بأن الولايات المتحدة استهانت إلى حد كبير بالدعم، الذي تحتاجه الحكومة الأفغانية لإجبار طالبان على الدخول في مفاوضات.

وأضافتا: ربما كان التعفن المؤسسي داخل الحكومة الأفغانية وقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية أكبر محفز لتسريع انهيار الدولة.

وأردفتا: كان الفساد وشبكات المحسوبية وفشل تقديم الخدمات منتشرًا، كما قوضت نتيجة انتخابات 2014 المتنازع عليها شرعية الحكومة، وأجبرت الولايات المتحدة القادة الأفغان على تشكيل حكومة وحدة غير دستورية لا تعكس إجماعا قابلا للتطبيق بين الطوائف، كما أدى استبعاد الحكومة الأفغانية من اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان إلى تقويض شرعيتها بشكل أكبر، بعد ذلك، لم يتم دفع رواتب العديد من موظفي الخدمة المدنية والشرطة والعسكريين الأفغان، مما أضر بالبقاء داخل قوات الأمن، وكان ذلك إشارة إلى تعثر الحكومة.

وتابعتا: بالمثل، تفشل الولايات المتحدة في تعزيز شرعية وقدرة الدولة العراقية على تحمل الانسحاب الأمريكي، الحكومة العراقية عالقة بين حركة احتجاجية إصلاحية والتوسع الخبيث للوكلاء الإيرانيين داخل مؤسسات الدولة العراقية مما يحول دون الإصلاح، تدعم الولايات المتحدة جهود رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لعكس مسار العراق التنازلي لكنها فشلت في توفير الدعم اللازم للتغلب على نفوذ وكلاء إيران.

وكلاء إيران

وأضافتا: على سبيل المثال، استخدم وكلاء إيران نفوذهم لخفض ميزانية وزارة الدفاع بنسبة 26 % مع زيادة ميزانية هيئة الحشد الشعبي، التي توفر لهم التمويل، بنسبة 14 %.

وحذرتا من تفسير خسارة الأحزاب السياسية المتحالفة مع إيران مؤخرًا للمقاعد البرلمانية في الانتخابات العراقية في 10 أكتوبر على أنها حل لمشكلة واشنطن.

وتابعتا: في العراق، يمكن أن يؤدي الانسحاب الأمريكي المستمر إلى تأثيرات مماثلة، لقد قلل الانسحاب الجزئي من رؤية الولايات المتحدة فيما يتعلق بأداء قوى الأمن الداخلي ضد داعش وفي المنافسة مع وكلاء إيران، الذين يوسعون وجودهم المزعزع للاستقرار.

وأردفتا: من غير المرجح أن يؤدي انسحاب الولايات المتحدة من العراق إلى سيطرة داعش على المدن على غرار سيطرة طالبان، ومع ذلك، فإنه من شأنه أن يخلق فراغًا مزعزعًا للاستقرار قد يؤدي إلى تسريع إعادة تشكيل داعش.

وبحسب الكاتبتين، قد يتعثر التعاون الجديد بين الحكومة الفيدرالية العراقية وكردستان العراق ضد أقوى شبكات داعش في المناطق المتنازع عليها في غياب الدعم الأمريكي المستمر، كما أن التوترات المتصاعدة بين الميليشيات المتحالفة مع إيران، البشمركة الكردية، وحزب العمال الكردستاني في مناطق مثل سنجار، قد تؤدي إلى تدخل مباشر من تركيا وإيران.

وشددت الكاتبتان على أن واشنطن تحتاج إلى خطة انسحاب أكثر دقة من العراق، وأضافتا: يعد الاحتفاظ بمستشارين أمريكيين أمرًا ضروريًا كقوة موازنة لإيران ولكنها ليست كافية لتحقيق ظروف أمنية وحوكمة مستدامة.