شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الألمانية تراقب حظر مظاهرات لليسار المتطرف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الألمانية أنها لم تسجل خلال انتشارها الكبير في مدينة لايبتسيج بشرق البلاد حتى ظهر أمس السبت «تحركات كبيرة لأشخاص» أو انتهاكات للحظر المفروض على ثلاث مظاهرات لليسار المتشدد.

وقالت متحدثة باسم الشرطة ظهر أمس إن الوضع سلمي إلى حد بعيد، حتى الآن.

ويقوم أفراد الشرطة في المدينة، بدعم من قوات الانتشار السريع وقوات شرطة من ولايات أخرى، بمراقبة حركة الوصول إلى لايبتسيج.

وأشارت الشرطة إلى أن منطقة المراقبة امتدت من شمال المدينة إلى جنوبها.

وصدرت الدعوة للمظاهرات الثلاث منذ أسابيع، عبر الإنترنت تحت شعار: «الكل معا- راديكالي، مقاوم، غير متصالح».

وكانت سلطات لايبتسيج أعلنت الثلاثاء الماضي أن سلطات التجمعات حظرت مظاهرات اليساريين المتطرفين، وذكرت أن قرار الحظر استند إلى توقع الشرطة وجود خطر، وإلى تقديرات هيئة حماية الدستور في ولاية سكسونيا للوضع وأبحاث سلطات التجمعات.

وأكدت المحكمة الإدارية في لايبتسيج قرار الحظر مساء أول أمس الخميس.

وتحدثت الشرطة عن وقوع أعمال شغب في شمال شرق لايبتسيج صباح أمس حيث ألقى ما يتراوح بين 30 و40 ملثما قطع حجارة وأكياس ألوان على فرع أحد المصارف، وألحقوا أضرارا بنوافذه، كما قاموا بإشعال ألعاب نارية.

ولم تتوصل الشرطة إلى أحد من المشتبه بهم، بعد.