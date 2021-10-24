شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يدمر 4 زوارق مفخخة حوثية بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس السبت، أنه دمر أربعة زوارق مفخخة في الموقع تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة.

و نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، صوراً استطلاعية للزوارق الأربعة المفخخة التي تم تدميرها أمس بمعسكر الدفاع الساحلي بالجبانه شمال مدينة الحديدة.

وأوضح التحالف، أن العملية العسكرية جاءت بعد مراقبة واستطلاع استخباري دقيق لتحييد وتدمير مصادر التهديد البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. وأضاف «التحالف»، إن جهوده العسكرية أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية، حيث تم اكتشاف وتدمير ما مجموعه (91) زورقاً مفخخاً ومسيّراً عن بعد، شكلت تهديداً مباشراً على الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.