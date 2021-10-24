شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تحذر: أفغانستان تتجه إلى الانهيار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر بير أولسون وزير التعاون لشؤون التنمية الدولية السويدي، أمس السبت، من أن أفغانستان تتجه إلى الانهيار الاقتصادي الذي يهدد بوقوع البلاد في أزمة سياسية جديدة.

وسقطت أفغانستان في أزمة بعد انهيار الحكومة المدعومة من الغرب وسيطرة طالبان على البلاد في أغسطس، مما أدى إلى توقف مفاجئ لمساعدات قيمتها مليارات الدولارات للدولة التي يعتمد اقتصادها على المنح.

وقال أولسون: «أخشى أن تكون البلاد على شفا الانهيار وأن الانهيار آت بأسرع مما تصورنا»، محذرا من أن الانهيار الاقتصادي يمكن أن يتيح بيئة لنمو الجماعات الإرهابية.

من جهة أخرى أعلن تنظيم «داعش» المسؤولية عن انفجار، استهدف، برجا رئيسيا للكهرباء، أسفر عن انقطاع الكهرباء عن كابول والعديد من الولايات الأفغانية، منذ ليلة الخميس الماضي.

وقال داعش في بيان، تم نشره على قنواته على موقع (تيليجرام) صباح أمس إن المسلحين فجروا عبوة ناسفة، في عمود كهرباء، في مقاطعة «شاكاردارا» في كابول، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وأسفر الانفجار عن إلحاق أضرار بالشبكة، التي تمد الكهرباء في العاصمة، كابول والعديد من الولايات الأفغانية.

وتستورد أفغانستان معظم الكهرباء من دول مجاورة، لاسيما أوزبكستان.

واستهدف داعش مرارا أبراج الكهرباء في البلاد، في إطار ما يصفه بـ«حرب اقتصادية».

وهذا هو أول هجوم لداعش، على برج كهرباء، منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، في أغسطس الماضي، غير أن المسلحين نفذوا العديد من الهجمات الدامية، لاسيما ضد قوات أمن طالبان ومواقع شيعية في البلاد.