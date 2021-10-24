شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية البريطانية تحذر من الاعتماد الكامل على الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس من أن تصبح بلادها معتمدة بالكامل على الصين، وذلك في إشارة إلى أولوياتها كوزيرة خارجية جديدة للمملكة المتحدة.

وقالت تراس في مقابلة مع صحيفة «تليجراف» إن المملكة المتحدة تعتزم «بناء شبكة من الحرية» مع الدول التي لديها قيم ديمقراطية وحرية أسواق مماثلة بينما سوف تبقي على روابط اقتصادية قوية مع القوة العظمى.

وتولت تراس «46 عاما» منصبها الجديد في إطار تعديل وزاري بعدما أرادت إبرام صفقات تجارية في فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بوصفها وزيرة للتجارة الدولية.

وناقشت أيضا في المقابلة التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء ما إذا كانت المملكة المتحدة يمكن أن تشهد قيام شركات مملوكة للدولة الصينية ببناء محطات نووية جديدة في المملكة المتحدة، قائلة إنه من «المهم» العمل مع شركاء «جديرين بالثقة» في مجالات مثل البنية التحتية الوطنية المهمة والأمن السيبراني وتكنولوجيا الجيل الخامس. واتبعت الحكومة البريطانية ورئيس الوزراء بوريس جونسون توازنا دقيقا بين التأكيد على الحاجة إلى الحفاظ على تعاون مع القوة العظمى العالمية وانتقاد سجلها الحقوقي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.